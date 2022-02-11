Миллиард за свободу — суд рассматривает апелляцию по делу Порошенко

https://racurs.ua/n166916-milliard-za-svobodu-sud-rassmatrivaet-apellyaciu-po-delu-poroshenko-translyaciya.html

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11 февраля Апелляционный суд Киева рассматривает апелляцию по поводу меры пресечения для пятого президента Петра Порошенко.

Его подозревают в госизмене по делу о поставках угля из временно оккупированного Донбасса в 2014−15 годах.

Утром 11 февраля возле Киевского апелляционного суда начался митинг. Под зданием находятся несколько сотен сторонников пятого президента и правоохранители. Активисты время от времени скандируют «Зелю — прочь!» и ожидают прибытия в суд команды Порошенко.

Рассмотреть апелляцию должны были еще 28 января, однако заседание перенесли, поскольку Печерский суд, в котором 17 января рассматривалось дело, вовремя не передал материалов дела.

Порошенко находится под личным обязательством: ему запрещено уезжать за пределы Киева и Киевской области. Такой мерой недовольны ни сторона обвинения, ни сторона защиты.

Порошенко заявил, что личное обязательство ограничивает его политическую деятельность.

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В Госбюро расследований считают, что личное обязательство не обеспечит «должное поведение» экс-президента, а Офис генпрокурора повторно настаивает на его аресте с правом выхода под залог в 1 млрд грн.