Лидер ОПЗЖ раскрыл, какую страну будет защищать в случае нападения России

Юрий Бойко, скриншот видео

https://racurs.ua/n166915-lider-opzj-raskryl-kakuu-stranu-budet-zaschischat-v-sluchae-napadeniya-rossii.html

Ракурс

Юрий Бойко, один из лидеров ОПЗЖ, в случае полномасштабного нападения России на Украину «будет защищать свою страну».

Об этом Бойко заявил в эфире телепрограммы «Право на власть».

Я буду защищать свою страну, — заявил политик.

В то же время Бойко убежден, что полномасштабного российского вторжения не будет.

На самом деле, я не верю в наступление, я абсолютно уверен, что его не будет. И все эти разговоры, о том, что у нас завтра наступают, все посольства вывозят — это неправда, — считает Бойко.

Кроме того, политик считает, что Россия, несмотря на инициативу некоторых сил в Госдуме РФ, не пойдет на официальное признание установленных ею на оккупированных территориях режимов так называемых ДНР и ЛНР.

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