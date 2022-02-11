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Ракурс
Юрий Бойко, скриншот видео

Лидер ОПЗЖ раскрыл, какую страну будет защищать в случае нападения России

11 фев 2022, 10:34
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Юрий Бойко, один из лидеров ОПЗЖ, в случае полномасштабного нападения России на Украину «будет защищать свою страну».

Об этом Бойко заявил в эфире телепрограммы «Право на власть».

Я буду защищать свою страну, — заявил политик.

В то же время Бойко убежден, что полномасштабного российского вторжения не будет.

На самом деле, я не верю в наступление, я абсолютно уверен, что его не будет. И все эти разговоры, о том, что у нас завтра наступают, все посольства вывозят — это неправда, — считает Бойко.

Кроме того, политик считает, что Россия, несмотря на инициативу некоторых сил в Госдуме РФ, не пойдет на официальное признание установленных ею на оккупированных территориях режимов так называемых ДНР и ЛНР.


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Я уверен, что этого не будет, — подчеркнул Бойко. — Хватит пугать людей, ни вторжения не будет, ни признания ДНР Россией.

Источник: Ракурс


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