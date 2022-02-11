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Ракурс
Юрій Бойко, скріншот відео

Лідер ОПЗЖ розкрив, яку країну захищатиме у разі нападу Росії

11 лют 2022, 10:34
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Юрій Бойко, один із лідерів ОПЗЖ, в разі повномасштабного нападу Росії на Україну «буде захищати свою країну».

Про це Бойко заявив в ефірі телепрограми «Право на владу».

Я буду захищати свою країну, — заявив політик.

Водночас Бойко висловив переконання, що повномасштабного російського вторгнення не буде.

Насправді я не вірю в наступ, я абсолютно впевнений, що його не буде. І всі ці балачки, про те, що в нас завтра наступають, всі посольства вивозять, — це неправда, — вважає Бойко.

Крім того, політик вважає, що Росія, попри ініціативу певних сил у Держдумі РФ, не піде на офіційне визнання встановлених нею на окупованих територіях режимів так званих ДНР та ЛНР.


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Я впевнений, що цього не буде, — наголосив Бойко. — Годі лякати людей, ані вторгнення не буде, ані визнання ДНР Росією.

Джерело: Ракурс


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