Лідер ОПЗЖ розкрив, яку країну захищатиме у разі нападу Росії

Юрій Бойко, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n166915-lider-opzj-rozkryv-yaku-krayinu-zahyschatyme-u-razi-napadu-rosiyi.html

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Юрій Бойко, один із лідерів ОПЗЖ, в разі повномасштабного нападу Росії на Україну «буде захищати свою країну».

Про це Бойко заявив в ефірі телепрограми «Право на владу».

Я буду захищати свою країну, — заявив політик.

Водночас Бойко висловив переконання, що повномасштабного російського вторгнення не буде.

Насправді я не вірю в наступ, я абсолютно впевнений, що його не буде. І всі ці балачки, про те, що в нас завтра наступають, всі посольства вивозять, — це неправда, — вважає Бойко.

Крім того, політик вважає, що Росія, попри ініціативу певних сил у Держдумі РФ, не піде на офіційне визнання встановлених нею на окупованих територіях режимів так званих ДНР та ЛНР.

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