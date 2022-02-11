Мільярд за свободу - суд розглядає апеляцію у справі Порошенка

https://racurs.ua/ua/n166916-milyard-za-svobodu-sud-rozglyadaie-apelyaciu-u-spravi-poroshenka-translyaciya.html

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11 лютого Апеляційний суд Києва розглядає апеляцію щодо міри запобіжного заходу для п’ятого президента Петра Порошенка.

Його підозрюють у держзраді у справі про постачання вугілля з тимчасово окупованого Донбасу в 2014−15 роках.

Уранці біля Київського апеляційного суду розпочався мітинг. Під будівлею перебувають декілька сотень прихильників п’ятого президента та правоохоронці. Активісти вряди годи скандують «Зелю — геть!» й очікують прибуття до суду команди Порошенка.

Розглянути апеляцію мали ще 28 січня, проте засідання перенесли, оскільки Печерський суд, у якому 17 січня розглядалася справа, не передав матеріалів справи.

Порошенко перебуває під особистим зобов’язанням: йому заборонено виїжджати за межі Києва та Київської області. Таким запобіжним заходом незадоволені ні сторона звинувачення, ні сторона захисту.

Порошенко заявив, що особисте зобов’язання обмежує його політичну діяльність.

У Держбюро розслідувань вважають, що особисте зобов’язання не забезпечить «належної поведінки» екс-президента, а Офіс генпрокурора повторно наполягає на його арешті із правом виходу під заставу 1 млрд грн.

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