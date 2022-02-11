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Россия закрывает небо над оккупированным Крымом – подробности. Фото: depositphotos

Россия закрывает небо над оккупированным Крымом — подробности

11 фев 2022, 11:13
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Россия объявила опасными несколько зон в воздушном пространстве над Черным и Азовским морями.

РФ выпустила несколько предупреждений для экипажей воздушных судов, информирует BBC.

Сообщается, что в ночь на 14 февраля несколько зон вокруг Крымского полуострова будут считаться опасными для полетов. Действие режима продлится до конца 19 февраля.

Три небольших зоны расположены к западу от Севастополя, еще одна простирается к юго-западу от города, третья находится к востоку от полуострова.

О характере опасности для воздушного движения в заявлениях ничего не говорится.


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Напомним, Россия решила частично снять морскую блокаду Украины. Управление навигации и океанографии Минобороны РФ отменило перекрытие Азовского моря.

Источник: BBC

Источник: Ракурс


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