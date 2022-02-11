Александр Ярославский, фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/n166919-falsifikaciya-dtp-s-yaroslavskim-gbr-otkryla-proizvodstvo.html

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Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное производство по поводу попытки фальсификации дела ДТП с кортежем известного харьковского бизнесмена Александра Ярославского.

Досудебное расследование начато по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса), сообщает пресс-служба ведомства.

В то же время, по информации агентства УНН, полиция приступила к уголовному производству из-за дачи ложных показаний водителем Ярославского.

Отмечается, что вчера, 10 октября, было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) в отношении мужчины, пришедшего в полицию и взявшего на себя вину за это смертельное ДТП.

Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что уже известно, что этот мужчина в момент совершения ДТП находился в другом месте, поэтому его показания не соответствуют действительности.

В настоящее время с него уже сняты предыдущие обвинения — в совершении ДТП. Теперь ему грозит ответственность за дачу ложных показаний — максимальное наказание за это преступление составляет лишение свободы сроком до пяти лет.

9 февраля около 23.00 в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», двигавшийся в сторону Харькова автомобиль совершил наезд на пешехода — мужчину в возрасте примерно 40 лет, который в результате ДТП погиб.

Водитель автомобиля не остановился и покинул место аварии, а утром в полицию обратился водитель предприятия, принадлежащего известному местному бизнесмену и заявил, что якобы он был за рулем авто, сбившего пешехода.

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Напомним, Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области, мотивируя это тем, что следователи харьковской полиции подали в прокуратуру ложные данные по расследованию ДТП с участием кортежа Ярославского.

Источник: ГБР, УНН