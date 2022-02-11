«Красная» зона карантина расширилась – данные Минздрава. Фото: kharkivoda

https://racurs.ua/n166920-krasnaya-zona-karantina-rasshirilas-dannye-minzdrava.html

Ракурс

Карантин в Украине продолжает действовать из-за пандемии коронавируса. По состоянию на 11 февраля в «красной» зоне находятся пять областей.

К Ивано-Франковской и Ровенской областям присоединились Луганская, Закарпатская и Хмельницкая области. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В «желтой» зоне осталась только Полтавская область, все остальные регионы — в «оранжевой» зоне.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко ранее заявлял, что Украина уже вышла на пик заболеваемости текущей волны коронавируса.

При этом ранее в Минздраве прогнозировали, что в феврале ежедневно в Украине будут выявлять до 60 тыс. заражений.

.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 10 февраля, подхватили еще 41 тыс. 229 человек, в том числе 3 тыс. 369 детей и 1 тыс. 247 медработников.

В больницы попали 3 тыс. 936 человек, выздоровели 20 тыс. 850 украинцев. В то же время от осложнений болезни умерли 236 человек.