СБУ прокомментировала слухи о войне и перешла на усиленный режим работы

https://racurs.ua/n167015-sbu-prokommentirovala-sluhi-o-voyne-i-pereshla-na-usilennyy-rejim-raboty.html

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На фоне возможной новой прямой агрессии России Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей.

Служба безопасности Украины утром 14 февраля отреагировала на новую волну уведомлений о начале агрессии РФ. В СБУ считают, что это — «очередная мощная волна гибридной войны» из-за беспрецедентного давления на отечественное информационное пространство.

Сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме. Спецслужба понимает мотивы информационного нагнетания — посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать единство.

СБУ зафиксировала проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в заявлениях политиков, в которых есть «нарративы страны-агрессора», и призвала людей сохранять спокойствие и холодный ум не поддаваться на провокации.

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Паника и дестабилизация играют в пользу только врагам, а не Украине. Мы все должны мыслить критично и проверять любую информацию, руководствоваться данными официальных источников, а не анонимных, научиться отличать правду от фейков, — говорится в заявлении СБУ.

Напомним, 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. Байден пообещал «быструю и решительную реакцию» на дальнейшую агрессию России. Звонок продолжался ориентировочно час. Байден сказал Зеленскому, что США привержены суверенитету и территориальной целостности Украины.