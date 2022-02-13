Реакция будет решительной — Байден дал обещание Зеленскому на фоне агрессии РФhttps://racurs.ua/n167005-reakciya-budet-reshitelnoy-bayden-dal-obeschanie-zelenskomu-na-fone-agressii-rf.htmlРакурс
Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден дал обещание украинскому лидеру Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора.
Он заявил, что реакция США будет быстрой и решительной в случае дальнейшей российской агрессии в Украине. Об этом сообщил Белый дом в Twitter.
Во время разговора Байден заверил Зеленского, что США быстро и решительно отреагируют на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины. Во время переговоров лидеры согласились с необходимостью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи на границах Украины.
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что разговор политиков длился почти час. Он рассказал, что главы государств обсуждали безопасность, экономику, существующие риски, санкции и российскую агрессию. Детали беседы он обещал предоставить позже.
Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Разговор, происходивший на фоне усиления угрозы масштабного российского вторжения в Украину, длился один час и две минуты. Сообщается, что телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена был «достаточно сбалансированным и деловым». Во время разговора Байден предупредил Путина о готовности Запада решительно отреагировать на дальнейшую российскую агрессию против Украины.