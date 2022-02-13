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Ракурс
Зеленский и Байден. Фото: УП

Реакция будет решительной — Байден дал обещание Зеленскому на фоне агрессии РФ

13 фев 2022, 20:21
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Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден дал обещание украинскому лидеру Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора.

Он заявил, что реакция США будет быстрой и решительной в случае дальнейшей российской агрессии в Украине. Об этом сообщил Белый дом в Twitter.

Во время разговора Байден заверил Зеленского, что США быстро и решительно отреагируют на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины. Во время переговоров лидеры согласились с необходимостью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи на границах Украины.


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Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что разговор политиков длился почти час. Он рассказал, что главы государств обсуждали безопасность, экономику, существующие риски, санкции и российскую агрессию. Детали беседы он обещал предоставить позже.

Пост Зеленского. Скриншот: TwitterНапомним, ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Разговор, происходивший на фоне усиления угрозы масштабного российского вторжения в Украину, длился один час и две минуты. Сообщается, что телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена был «достаточно сбалансированным и деловым». Во время разговора Байден предупредил Путина о готовности Запада решительно отреагировать на дальнейшую российскую агрессию против Украины.

Источник: Ракурс


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