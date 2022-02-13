Россия окружила Украину с трех сторон – откуда начнется вторжение

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Ракурс

Вторжение России в Украину может произойти в ближайшее время, считают в американской разведке. За последние недели Россия собрала у украинских границ более 100 тыс. военных.

Страна-агрессор создала пункты давления с трех сторон Украины — в Крыму на юге, на российской стороне границы, а также в Беларуси на северной стороне украинской границы. Об этом сообщает издание CNN.

Восток Украины

Москва усиливает свои позиции на оккупированных территориях, что делает восток Украины самой легкой позицией для начала вторжения.

Спутниковые снимки, полученные CNN, показывают, что большая база в Ельне, где находились российские танки, артиллерия значительно опустела. Боевое вооружение, вероятно, переместили гораздо ближе к границе.

Большое количество вооружения было перевезено, в том числе около 700 танков, боевых машин пехоты и пусковых установок баллистических ракет.

Тем временем усиление активности в Курской и Белгородской областях, граничащих с северо-восточными областями Украины, вызывает беспокойство.

Самое сильное наступательное формирование России — Первая гвардейская танковая армия, обычно дислоцирующаяся в районе Москвы — продвинулась на юг, преодолев 400 км, — предупреждают аналитики.

Беларусь

Россия и Беларусь начали 10 января масштабные совместные военные учения, которые вызвали опасения Запада. Развертывание российских войск в Беларуси считается самым большим со времен холодной войны.

По данным НАТО, обучение насчитывает 30 тыс. военнослужащих, сил специального назначения, истребителей, включая Су-35, ракет двойного назначения «Искандер» и систем ПВО С-400.

По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), это также самые большие учения, проводимые белорусскими вооруженными силами в любое время года. Министерство обороны России заявило, что целью учений под названием «Союзническая решимость-2022» является отпор «внешней агрессии».

Эксперты отмечают, что такое наращивание сил означает российское наступление на Киев с севера. Совместные учения Беларуси и России обеспечат прикрытие переброску войск через Беларусь на север Украины.

Спутниковые снимки показывают, что развертывание войск связано не только с совместными учениями, поскольку военные лагеря создаются вблизи границы с Украиной, в сотнях километров от места проведения учений.

Однако наступление с территории Беларуси имеет недостатки для страны-агрессора. Российским солдатам придется преодолеть Пинские болота, также известные как Припятские болота — одно из самых больших заболоченных мест в Европе, расположенное на границе между Беларусью и Украиной.

Крым

Оккупированный Россией полуостров в 2014 году может стать логической площадкой для любой новой операции, но непонятно, будет ли Москва нападать на Украину по этому направлению.

Maxar, наблюдая за большим развертыванием войск и техники в Крыму, фиксирует прибытие в Симферополь более 550 военных палаток и сотни транспортных средств.

Также обнаружена новая дислокация в районе города Славное на северо-западном берегу Крыма — туда, в частности, свозят российскую бронетехнику.

Эти новые развертывания наблюдались в тот же день, когда несколько российских военных кораблей прибыли в Севастополь. Минобороны России после этого опубликовало изображение шести больших десантных кораблей в порту.

Любому продвижению на юг Украины могут помочь войска в Приднестровье, сепаратистском регионе Молдовы, где также сообщалось о наращивании.

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Аналитики CSIS утверждают, что российские войска могут совершить государственный переворот в Одессе, направив свои десантные корабли прямо в порт. Одесса является густонаселенным городом, российским силам придется ликвидировать противовоздушную оборону Украины, а затем попытаться соединиться с войсками, прибывающими с востока страны.

Источник: CNN