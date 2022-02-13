Росія оточила Україну з трьох сторін – звідки розпочнеться вторгнення

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Ракурс

Вторгнення Росії в Україну може відбутися найближчим часом, вважають в американській розвідці. За останні тижні Росія зібрала біля українських кордонів понад 100 тис. військових.

Країна-агресор створила пункти тиску з трьох сторін України — у Криму на півдні, на російському боці кордону, а також в Білорусі на північному боці українського кордону. Про це повідомляє видання CNN.

Схід України

Москва посилює свої позиції на окупованих територіях, що робить схід України найлегшою позицією для початку вторгнення.

Супутникові знімки, отримані CNN, показують, що велика база в Єльні, де знаходилися російські танки, артилерія, значно спорожніла. Бойове озброєння, ймовірно, перемістили набагато ближче до кордону.

Велика кількість озброєння була перевезена, зокрема близько 700 танків, бойових машин піхоти та пускових установок балістичних ракет.

Тим часом посилення активності в Курській та Бєлгородській областях, які межують із північно-східними областями України, додає занепокоєння.

Найсильніше наступальне формування Росії — Перша гвардійська танкова армія, яка зазвичай дислокується в районі Москви — просунулася на південь, подолавши 400 км, — попереджають аналітики.

Білорусь

Росія та Білорусь розпочали 10 січня масштабні спільні військові навчання, які викликали побоювання Заходу. Розгортання російських військ у Білорусі вважається найбільшим з часів холодної війни.

За даними НАТО, навчання налічують 30 тис. військовослужбовців, сил спеціального призначення, винищувачів, включаючи Су-35, ракет подвійного призначення «Іскандер» та систем ППО С-400.

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), це також найбільші навчання, які проводили білоруські збройні сили в будь-який час року. Міністерство оборони Росії заявило, що метою навчань під назвою «Союзницька рішучість-2022» є відсіч «зовнішньої агресії».

Експерти зазначають, що таке нарощування сил означає російський наступ на Київ з півночі. Спільні навчання Білорусі та Росії забезпечать прикриття перекидання військ через Білорусь на північ України.

Супутникові знімки показують, що розгортання військ пов’язані не лише зі спільними навчаннями, оскільки військові табори створюються поблизу кордону з Україною, за сотні кілометрів від місця проведення навчань.

Однак наступ з території Білорусі має недоліки для країни-агресора. Російським солдатам доведеться долати Пінські болота, також відомі як Прип’ятські болота — одне з найбільших заболочених місць у Європі, яке розташоване на кордоні між Білоруссю та Україною.

Крим

Окупований Росією півострів у 2014 році може стати логічним майданчиком для будь-якої нової операції, але незрозуміло, чи буде Москва нападати на Україну з цього напрямку.

Maxar, спостерігаючи за великим розгортанням військ та техніки у Криму, фіксує прибуття до Сімферополя понад 550 військових наметів та сотні транспортних засобів.

Також виявлена нова дислокація в районі міста Славне на північно-західному березі Криму — туди, зокрема, перевозять російську бронетехніку.

Ці нові розгортання спостерігалися того ж дня, коли кілька російських військових кораблів прибули до Севастополя. Міноборони Росії після цього опублікувало зображення шести великих десантних кораблів у порту.

Будь-якому просуванню на південь України можуть допомогти війська в Придністров’ї, сепаратистському регіоні Молдови, де також повідомлялося про нарощування.

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Аналітики CSIS стверджують, що російські війська можуть здійснити державний переворот в Одесі, направивши свої десантні кораблі прямо в порт. Одеса є густонаселеним містом, російським силам доведеться ліквідувати протиповітряну оборону України, а потім спробувати з'єднатися з військами, які прибувають зі сходу країни.

Джерело: CNN