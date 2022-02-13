Ще дві країни перевозять свої дипмісії до Львова – подробиці. Фото: depositphotos/sharafmaksumov

https://racurs.ua/ua/n166985-sche-dvi-krayiny-perevozyat-svoyi-dypmisiyi-do-lvova-podrobyci.html

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Агресія Росії лякає партнерів України — ще дві країни оголосили про перенесення своїх посольств.

Німеччина переносить генеральне консульство в Донецьку, яке з 2014 року базувалося у Дніпрі, до Львова. Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ країни.

У заяві йдеться, що ФРН посилює захист свого персоналу в Україні на тлі ескалації ситуації.

При цьому посольство в Києві залишається відкритим, проте кількість персоналу в ньому скоротять. Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що покидати Київ не планує.

Водночас Канада планує перенести своє посольство з Києва до Львова. Послуги для громадян Канади надаватимуться з тимчасового офісу лише за попереднім записом.

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Причиною такого рішення є нарощування російських військ на кордонах України. У МЗС країни додали, що «дипломатична присутність та активне залучення Канади в Україні продовжаться».

Нагадаємо, США та Австралія оголосили про виведення частини дипломатичного персоналу з Києва та порадили своїм громадянам залишити територію України та утриматися від поїздок до нашої держави через загрозу масштабної російської агресії.