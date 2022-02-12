Сполучені Штати евакуюють дипломатів з України. Фото: EADAILY.COM

https://racurs.ua/ua/n166968-evakuaciu-dyplomativ-z-ukrayiny-pidtverdylo-posolstvo-ssha.html

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Евакуацію американських дипломатів з України наказав провести Вашингтон.

Україну залишать співробітники посольства Сполучених Штатів Америки, які не займають критично важливі посади в дипломатичному відомстві. Таким дипломатам Державний департамент наказав виїхати з України. Про це американське посольство 12 лютого повідомило в Twitter.

Зазначається, що часткова евакуація відбувається «через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій проти України». У дипломатичному відомстві переконують, що основна команда залишиться працювати в Україні.

Державний департамент, USAID та інший персонал США по всьому світу продовжуватиме брати участь у невпинних дипломатичних зусиллях та надавати допомогу для підтримки України та розв’язання кризи, яку Росія спричинила своїм військовим нарощуванням, — йдеться в повідомленні.

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Також Держдеп зупиняє консульські послуги у посольстві США у Києві з завтрашнього дня, 13 лютого.

Нагадаємо, 11 лютого Держдепартамент США та президент Джо Байден закликали американських громадян негайно покинути Україну. Американський лідер зазначив, що Сполучені Штати у ситуації навколо України «мають справу не з терористичною організацією, а з однією з найбільших армій у світі.