Соединенные Штаты эвакуируют дипломатов из Украины. Фото: EADAILY.COM

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Эвакуацию американских дипломатов из Украины приказал провести Вашингтон.

Украину покинут сотрудники посольства Соединенных Штатов Америки, которые не занимают критически важные должности в дипломатическом ведомстве. Таким дипломатам Государственный департамент приказал выехать из Украины. Об этом американское посольство 12 февраля сообщило в Twitter.

Отмечается, что частичная эвакуация происходит «из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, указывающих на возможность значительных военных действий против Украины». В дипломатическом ведомстве убеждают, что основная команда останется работать в Украине.

Государственный департамент, USAID и другой персонал США по всему миру будет продолжать участвовать в постоянных дипломатических усилиях и оказывать помощь для поддержки Украины и решения кризиса, которое Россия причинила своей военной мощью, — говорится в сообщении.

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Также Госдеп останавливает консульские услуги в посольстве США в Киеве с завтрашнего дня, 13 февраля.

Напомним, 11 февраля Госдепартамент США и президент Джо Байден призвали американских граждан немедленно покинуть Украину. Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты в ситуации вокруг Украины «имеют дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий в мире».