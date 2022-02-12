Посол Британии в Украине решила остаться в Киеве — эвакуация из Украины

Британский посол в Украине Мелинда Симмонс. Фото Владимира Олейника

https://racurs.ua/n166965-posol-britanii-ne-sobiraetsya-pokidat-ukrainu.html

Ракурс

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила, что остается в Киеве.

Сотрудники дипломатического ведомства продолжат работать в Киеве. Но другие британцы, которые находятся в Украине, должны покинуть страну коммерческим путем. Об этом 12 февраля Симмонс сообщила в Twitter, передает британское посольство в Facebook.

Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать с основной командой. Посольство продолжает работать, — говорится в сообщении.

Как известно, накануне Лондон призвал граждан Великобритании покинуть страну, «пока еще коммерческие средства доступны» и не путешествовать туда на фоне угрозы нового вторжения Российской Федерации. А 24 января медиа писали, что Министерство иностранных дел Великобритании начало отзывать сотрудников своего посольства в Украине и членов их семей.

.

Американцы также призвали граждан США покинуть Украину в ближайшие два дня. Вчера, 11 февраля, советник президента США Джейк Салливан подчеркнул, что Вашингтон не может быть уверен полностью, что российское вторжение произойдет и непонятно, решил ли президент РФ Владимир Путин начать полномасштабную войну против Украины.

Напомним, президент США Джо Байден 11 февраля заявил, что Вашингтон не будет направлять в Украину свои войска, поскольку это может стать поводом для развязывания мировой войны. В Госдепе добавили, что Соединенные Штаты «не смогут эвакуировать своих граждан в случае российских военных действий где-то в Украине».