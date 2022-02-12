Британський посол в Україні Мелінда Сіммонс. Фото Володимира Олійника

https://racurs.ua/ua/n166965-posol-brytaniyi-ne-zbyraietsya-zalyshaty-ukrayinu.html

Ракурс

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс повідомила, що залишається в Києві.

Співробітники дипломатичного відомства продовжать працювати в Києві. Але інші британці, які перебувають в Україні, повинні покинути країну комерційним шляхом. Про це 12 лютого Сіммонс повідомила в Twitter, передає британське посольство у Facebook.

Я залишаюся в Києві і продовжую працювати з основною командою. Посольство продовжує працювати, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, напередодні Лондон закликав громадян Великої Британії покинути країну «поки ще комерційні засоби доступні» і не подорожувати туди на тлі загрози нового вторгнення Російської Федерації. А 24 січня медіа писали, що Міністерство закордонних справ Великої Британії почало відкликання співробітників свого посольства в Україні та членів їх сімей.

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Американці також закликали громадян США покинути в Україні в найближчі дві доби. Вчора, 11 лютого, радник президента США Джейк Салліван наголосив, що Вашингтон не може бути впевнений повністю, що російське вторгнення відбудеться і незрозуміло, чи вирішив президент РФ Володимир Путін почати повномасштабну війну проти України.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 11 лютого заявив, що Вашингтон не спрямовуватиме в Україну свої війська, оскільки це може стати приводом для розв’язання світової війни. У Держдепі додали, що Сполучені Штати «не зможуть евакуювати своїх громадян у разі російських військових дій десь в Україні».