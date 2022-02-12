Дев’ять можливих шляхів вторгнення РФ в Україну. Фото: Саид Царнаев

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Сценарій повномасштабного вторгнення Росії в Україну передбачає дев’ять варіантів наступу військ країни-агресора.

Москва повністю привела в бойову готовність 100 батальйонно-тактичних груп, кожна з яких складається від 800 до 900 військових. Також перебувають у готовності шість із семи підрозділів російського спецназу, у кожному з яких є від 200 до 300 фахових бійців. Про це повідомляє американський телеканал NBC News з посиланням на джерела в американській розвідці.

У розвідувальних відомствах США вважають, що два найбільш масштабних сценарії передбачають захід російських військ з обох боків, щоб оточити підрозділи Збройних сил України. Також один із двох масштабних сценаріїв передбачає плани Кремля захопити все Лівобережжя, на якому розміщена половина особового складу української армії, включно з найбільш фаховими підрозділами. У такому випадку російські танки та бронетехніка рухатимуться в напрямку Дніпра, оточуючи Полтаву й Харків. Відразу з боку окупованого Донбасу рушать сили піхоти за трьома маршрутами, перекриваючи вихід до узбережжя Азовського моря. А з Криму вилетять військові гелікоптери, які будуть підтримувати піхоту агресора атаками з повітря.

Також не виключається в сценарії вторгнення й варіант із висадкою десанту з моря та повітря на узбережжі Чорного моря біля Одеси. Це дозволить створити «коридор» суходолом до тимчасово окупованої території Молдови вздовж Дністра, де також є російський військовий контингент. Розвідка США вважає, що біля узбережжя України Росія дислокувала підводні човни та п’ять десантних кораблів. Ще шість десантних кораблів повинні надійти найближчим часом.

Крім того, розглядається варіант наступу з боку кордону Чернігівської області з Росією та білорусько-українського кордону. У цьому випадку ворог рухатиметься на південь до Житомира і південний-схід до Києва, щоби оточити ці міста. Росіяни залучать наземну артилерію, кібератаки та наземні підрозділи.

Американська розвідка вважає, що через добрий стан автодоріг у цих регіонах російські танки можуть сягнути Києва менше, ніж за дві доби. А контролювати повітряний простір росіяни можуть завдяки зенітно-ракетних комплексів С-400 «Тріумф» на території Білорусі.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив лідерам НАТО та Європейського союзу про те, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення розпочати вторгнення в Україну протягом найближчих кількох днів. У ЦРУ вважають, що атака на Україну може розпочатися вже 16 лютого.