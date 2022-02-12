США навмисно нагнітають тривогу довкола російського вторгнення. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n166962-bilyy-dim-specialno-nagnitaie-tryvogu-dovkola-rosiyskogo-vtorgnennya-cnn.html

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Сполучені Штати Америки навмисно нагнітають тривогу довкола російського вторгнення в Україну.

Адміністрація президента США ще в кінці 2021 року спеціально почала створювати тривожний образ навколо України, розкриваючи секретні розвідувальні дані. Американські посадовці сподіваються таким чином показати росіянам, що про їхні плани відомо всім. Це робиться для того, щоб зірвати плани Москви та стримати Путіна від агресивних дій проти України. Про це повідомляє CNN з посиланням на свої анонімні джерела у Білому домі, Державному департаменті та розвідці Сполучених Штатів.

Представники адміністрації Байдена розповіли, що розкриття інформації було ретельно скоординовано між Радою національної безпеки, розвідкою та іншими агентствами національної безпеки, щоб зірвати плани Росії, притупити ефективність будь-яких операцій і, зрештою, стримувати військові дії. Неназваний топ-посадовець зазначив, що в Білому домі упевнені в тому, що їм вдалося застигнути зненацька президента РФ Володимира Путіна, а російська розвідка скаржиться на розкриття їхніх планів американцями.

Росіяни цікавляться, чи є у них кріт. Це оприлюднення інформації корисно, щоб змусити їх засумніватися в собі, — зазначив високопосадовець.

За інформацією CNN, така тактика має кілька гучних прецедентів часів холодної війни. У 1962 році адміністрація президента Джона Кеннеді опублікувала фотографії радянських балістичних ракет, розміщених на Кубі на тлі загострення з СРСР, частково для того, щоб переконати скептично налаштовану пресу в США та Британії.

Зазначається, що у 2022 році ця тактика застосовується для того, щоб позбавити Росію того самого елементу несподіванки, яким вона скористалася у 2014 році. Саме тому зараз США розсекречують заздалегідь частину своїх розвідувальних даних про наміри Росії, щоби спантеличити Кремль.

Також повідомляється, що така стратегія призвела до конфліктів з американськими ЗМІ, оскільки Білий дім не надавав докази своїх заяв.

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Нагадаємо, 11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що Володимир Путін може і не чекати закінчення Олімпіади-2022, щоб здійснити вторгнення в Україну. Тим часом Вашингтон продовжує згортати своє посольство у Києві.

Джерело: CNN