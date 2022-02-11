Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вторгення РФ в Україну. Фото: Радіо Свобода

РФ наростила сили довкола України — з’явилися свіжі знімки з супутника

11 лют 2022, 15:47
999

Вторгнення Росії в Україну залишається під питанням — американська компанія Maxar Technologies заявила, що свіжі супутникові знімки свідчать про розгортання нових сил РФ довкола України.

Згідно з наявними даними, у кількох місцях на території Росії, Білорусі та в окупованому Криму РФ стягнула нові війська. Про це повідомляє Reuters, зауважуючи, що не може незалежно перевірити знімки.

Нова дислокація російських військ і техніки на аеродромі у Жовтневому, що на північ від Сімферополя. Жовтневе, Крим, 10 лютого 2022 року. Фото: Радіо Свобода

На північно-західному узбережжі Криму нова дислокація бронетехніки Росії. Славне, Крим, 9 лютого 2022 року. Фото: Радіо Свобода

Наголошується, що нові фото з супутника були зроблені 9−10 лютого. Згідно з ними, на аеродромі «Октябрський» на північ від Сімферополя з’явилися 550 наметів і сотні одиниць техніки. Також нові війська з’явилися в районі Новоозерного і Славного.

Російське військове обладнання та нове розгортання військ у Новоозерному, Крим, 9 лютого 2022 року. Фото: Радіо Свобода

10 лютого на аеродромі «Зябрівка» поблизу Гомеля (Білорусь), менш ніж за 25 кілометрів від кордону з Україною, виявили нове розміщення військ, техніки та гелікоптерів. Фото: Радіо Свобода

На території Білорусі помітили нові сили, військову техніку й гелікоптери в аеропорту Зябровка під Гомелем, менш ніж за 25 км від кордону з Україною. На території самої РФ на Курському полігоні, що за 110 км від кордону з Україною, також помітили нові сили.

Зображення дислокації поблизу Речиці. Речиця розташована на південно-східній Гомельщині у Білорусі, приблизно за 55 кілометрів від українського кордону. 9 лютого 2022 року. Фото: Радіо Свобода

9 лютого на російський полігон «Курськ», приблизно за 100 кілометрів на схід від України, прибула бронетехніка та транспортери. Фото: Радіо Свобода

Численні бойові групи та зони розміщення військ на Курському полігоні, 9 лютого 2022 року. Фото: Радіо Свобода


.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія оголосила небезпечними кілька зон у повітряному просторі над Чорним та Азовським морями. РФ випустила кілька попереджень для екіпажів повітряних суден.

Джерело: Reuters

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів