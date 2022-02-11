Вторгення РФ в Україну. Фото: Радіо Свобода

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Вторгнення Росії в Україну залишається під питанням — американська компанія Maxar Technologies заявила, що свіжі супутникові знімки свідчать про розгортання нових сил РФ довкола України.

Згідно з наявними даними, у кількох місцях на території Росії, Білорусі та в окупованому Криму РФ стягнула нові війська. Про це повідомляє Reuters, зауважуючи, що не може незалежно перевірити знімки.

Наголошується, що нові фото з супутника були зроблені 9−10 лютого. Згідно з ними, на аеродромі «Октябрський» на північ від Сімферополя з’явилися 550 наметів і сотні одиниць техніки. Також нові війська з’явилися в районі Новоозерного і Славного.

На території Білорусі помітили нові сили, військову техніку й гелікоптери в аеропорту Зябровка під Гомелем, менш ніж за 25 км від кордону з Україною. На території самої РФ на Курському полігоні, що за 110 км від кордону з Україною, також помітили нові сили.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія оголосила небезпечними кілька зон у повітряному просторі над Чорним та Азовським морями. РФ випустила кілька попереджень для екіпажів повітряних суден.

Джерело: Reuters