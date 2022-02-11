Учені знайшли спосіб зменшення симптомів діабету

https://racurs.ua/ua/n166939-peresadka-klityn-zmenshuie-symptomy-diabetu-ucheni.html

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Японським ученим з Інституту медичних наук Токійського університету вдалося досягти зниження симптомів діабету у мишей шляхом трансплантації ним штучно проліферованих (проліферація — розростання тканини організму шляхом розмноження клітин поділом) клітин, що контролюють рівень цукру в крові.

Про це повідомляє телеканал NHK.

Зазначається, що гормон інсулін, який регулює рівень цукру на крові, виробляють інсулярні клітини, здатність яких до регенерації обмежена, і коли вони припиняють працювати, організм не може виробляти інсулін, що є одним із факторів, що ускладнюють лікування діабету.

Групі вчених вдалося успішно проліферувати інсулярні клітини підшлункової залози, вилучивши їх у мишей та активувавши ген MYCL.

Вчені виявили, що вміст цукру в крові мишей з діабетом знизився майже до нормального рівня після того, як їм були пересаджені проліферовані клітини, — зазначає видання. — Вчені також підтвердили, що активація гена MYCL сприяє проліферації інсулярних клітин у дорослих людей.

За словами дослідників, це відкриття може призвести до розробки нових методів лікування діабету, таких як пересадка проліферуючих інсулярних клітин пацієнтам із тяжкою формою діабету.

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Нагадаємо, американські вчені нещодавно виявили зв’язок між COVID-19 у дітей та діабетом.

Джерело: NHK