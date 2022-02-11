Порошенко отримав рішення апеляції у «вугільній» справі

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Порошенко виграв апеляцію у "вугільній" справі
Порошенко отримав рішення апеляції у «вугільній» справіhttps://racurs.ua/ua/n166936-poroshenko-vygrav-apelyaciu-u-vugilniy-spravi.htmlРакурс
Петро Порошенко, п’ятий президент України, почув рішення Київського апеляційного суду у клопотанні про зміну запобіжного заходу у «вугільній справі».
Суддя не задовольнив клопотання обвинувачення і вирішив залишити без змін рішення суду першої інстанції.
Порошенко і Офіс генпрокурора оскаржили запобіжний захід, який Печерський суд йому призначив у «вугільній справі» (особисте зобов’язання). Прокуратура намагалася взяти екс-президента під арешт із правом вийти під заставу.
Адвокати політика вимагали відмовити в обранні запобіжного заходу взагалі.
ДБР та Офіс генпрокурора обвинувачують екс-президента у держзраді, а саме співпраці з угрупованнями ЛДНР щодо поставок вугілля.
Розглянути апеляцію мали ще 28 січня, проте засідання перенесли, оскільки Печерський суд, у якому 17 січня розглядалася справа, не передав матеріалів справи.
Порошенко перебуває під особистим зобов’язанням: йому заборонено виїжджати за межі Києва та Київської області. Таким запобіжним заходом незадоволені ні сторона звинувачення, ні сторона захисту.
Порошенко заявив, що особисте зобов’язання обмежує його політичну діяльність.
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6 січня суд заарештував все особисте майно Порошенка. У «Євросолідарності» вважають цю справу політично мотивованою і звинувачують Зеленського у переслідуванні опозиції.
Нагадаємо, що Порошенко майже наздогнав чинного главу держави Володимира Зеленського в рейтингу електоральних уподобань українців.