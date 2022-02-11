США про вторгнення Росії – Путін може і не чекати закінчення Олімпіади. Фото: ria.ru

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Нове вторгнення Росії в Україну може статися в будь-який момент. Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що Володимир Путін може і не чекати закінчення Олімпіади-2022.

Він додав, що Вашингтон продовжує згортати своє посольство у Києві та повторив заклик Держдепартаменту до американських громадян негайно покинути Україну. Про це повідомляє Reuters.

Ми перебуваємо в ситуацію, коли вторгнення може початися в будь-який час, і, щоб бути зрозумілим, зокрема під час Олімпіади, — наголосив Блінкен.

Як відомо, Олімпійські ігри триватимуть у Пекіні до 20 лютого. Держсекретар США зазначив, що російська війська продовжують прибувати до українського кордону.

Нагадаємо, Джо Байден закликав американських громадян негайно покинути Україну на тлі заяв про можливе вторгнення російських військ та після старту масштабних російсько-білоруських військових навчань «Союзна рішучість-2022».

За приблизними оцінками, поблизу кордонів України зібралася армія, яка налічує понад 130 тис. осіб. 13−19 лютого мають пройти ще одні російські військові навчання в Чорному та Азовському морях.

Партнери України — США, Велика Британія, Данія, Польща та інші країни Заходу — висловлюють підтримку територіальній цілісності країни й доставили сюди вже понад 1 000 тонн зброї. Росії у разі вторгнення вони погрожують небаченими санкціями.

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Помітне збільшення арсеналу української армії викликало роздратування Росії. Однак Кремль не збирається відводити війська від кордонів, продовжує масштабні навчання, а наміри нападати на Україну спростовує.

Джерело: Reuters