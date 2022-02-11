США о вторжении России – Путин может и не ждать окончания Олимпиады

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Новое вторжение России в Украину может произойти в любой момент. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Владимир Путин может и не ждать окончания Олимпиады-2022.

Он добавил, что Вашингтон продолжает сворачивать свое посольство в Киеве и повторил призыв Госдепартамента к американским гражданам немедленно покинуть Украину. Об этом сообщает Reuters.

Мы находимся в ситуации, когда вторжение может начаться в любое время, и чтобы быть понятным, в том числе во время Олимпиады, — подчеркнул Блинкен.

Как известно, Олимпийские игры будут проходить в Пекине до 20 февраля. Госсекретарь США отметил, что российские войска продолжают прибывать к украинской границе.

Напомним, Джо Байден призвал американских граждан немедленно покинуть Украину на фоне заявлений о возможном вторжении российских войск в Украину и после старта масштабных российско-белорусских военных учений «Союзная решимость-2022».

По приблизительным оценкам, вблизи границ Украины собралась армия, насчитывающая более 130 тыс. человек. 13−19 февраля должны пройти еще одни российские военные учения в Черном и Азовском морях.

Партнеры Украины — США, Великобритания, Дания, Польша и другие страны Запада — выражают поддержку территориальной целостности страны и доставили сюда уже более 1000 тонн оружия. России в случае вторжения они угрожают жесткими санкциями.

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Заметное увеличение арсенала украинской армии вызвало раздражение России. Однако Кремль не собирается отводить войска от границ, продолжает масштабные учения, а намерения нападать на Украину опровергает.

Источник: Reuters