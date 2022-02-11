В Ровенской области сотрудники СБУ расстреляли пятерых копателей янтаря

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Ракурс

В Ровенской области произошла стрельба. Госбюро расследований проверяет действия сотрудников СБУ, ранивших пятерых копателей янтаря.

Это произошло во время стычки с нелегальными янтарями. 10 февраля вблизи села Ельное Сарнинского района между ними и правоохранителями произошла стычка, сообщила 11 февраля пресс-служба ГБР.

Сотрудники СБУ заподозрили мужчин в незаконной добыче янтаря и хотели проверить эту информацию.

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Копатели начали сопротивляться работникам СБУ, начали драку с применением ножей, топор и бензопил, а сотрудники СБУ, в свою очередь, начали стрелять из огнестрельного оружия, говорится в сообщении ГБР.

В результате инцидента пять гражданских лиц госпитализированы с огнестрельными ранениями. У четырех из них прострелены ноги, у одного из пострадавших рана предплечья. Сейчас их жизни ничего не угрожает.