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Ракурс
П'ятеро бурштинокопачів поранено під час стрілянини за участю СБУ на Рівненщині

П’ятеро бурштинокопачів поранено під час стрілянини за участю СБУ на Рівненщині

11 лют 2022, 15:21
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На Рівненщині сталася стрілянина. Держбюро розслідувань перевіряє дії співробітників СБУ, які поранили п’ятьох копачів бурштину.

Це сталося під час сутички з нелегальними бурштинокопачами. 10 лютого поблизу села Єльне Сарнинського району між ними і правоохоронцями сталася сутичка, повідомила 11 лютого прес-служба ДБР.

Співробітники СБУ запідозрили чоловіків у незаконному видобутку бурштину і хотіли перевірити цю інформацію.


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Копачі почали здійснювати опір працівникам СБУ, вчинили бійку із застосуванням ножів, сокир та бензопил, а співробітники СБУ, у свою чергу, почали стріляти із вогнепальної зброї, йдеться у повідомленні ДБР.

У результаті інциденту п’ятьох цивільних осіб госпіталізовано із вогнепальними пораненнями. У чотирьох з них уражені ноги, в одного із потерпілих рана передпліччя. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Джерело: Ракурс


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