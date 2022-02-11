П'ятеро бурштинокопачів поранено під час стрілянини за участю СБУ на Рівненщині

https://racurs.ua/ua/n166937-p-yatero-burshtynokopachiv-poraneno-pid-chas-strilyanyny-za-uchastu-sbu-na-rivnenschyni.html

Ракурс

На Рівненщині сталася стрілянина. Держбюро розслідувань перевіряє дії співробітників СБУ, які поранили п’ятьох копачів бурштину.

Це сталося під час сутички з нелегальними бурштинокопачами. 10 лютого поблизу села Єльне Сарнинського району між ними і правоохоронцями сталася сутичка, повідомила 11 лютого прес-служба ДБР.

Співробітники СБУ запідозрили чоловіків у незаконному видобутку бурштину і хотіли перевірити цю інформацію.

.

Копачі почали здійснювати опір працівникам СБУ, вчинили бійку із застосуванням ножів, сокир та бензопил, а співробітники СБУ, у свою чергу, почали стріляти із вогнепальної зброї, йдеться у повідомленні ДБР.

У результаті інциденту п’ятьох цивільних осіб госпіталізовано із вогнепальними пораненнями. У чотирьох з них уражені ноги, в одного із потерпілих рана передпліччя. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.