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В Україні триває вакцинація від коронавірусу
Лідерів ковід-вакцинації серед освітян назвав Шкарлетhttps://racurs.ua/ua/n166935-lideriv-za-scheplennyam-sered-osvityan-nazvav-shkarlet.htmlРакурс
В Україні триває кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19.
Так, серед освітян повний цикл вакцинації пройшли 93,5% працівників, ще 3,6% очікують на другу дозу двофазної вакцини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.
За його словами, найбільша кількість щеплених двома дозами освітян в таких регіонах:
- Харківській області — 98%;
- Полтавській області — 97,7%;
- Київській області — 96,9%;
- Донецькій області — 96,8%;
- Дніпропетровській області — 96,9%.
Показники вакцинованих працівників серед закладів освіти (повний цикл) становлять:
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- спеціалізована освіта — 97,3%;
- професійна освіта — 96,9%;
- загальна середня освіта — 95,1%;
- дошкільна освіта — 93%;
- фахова передвища освіта — 89,6%;
- вища освіта — 87,3%.
Зазначається, що наразі 7 тис. 874 закладів загальної середньої освіти працюють дистанційно, а ще 47 шкіл перебувають на канікулах.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 лютого, зафіксовано ще 41 тис. 229 випадків COVID-19.