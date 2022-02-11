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Ракурс
В Україні триває вакцинація від коронавірусу

Лідерів ковід-вакцинації серед освітян назвав Шкарлет

11 лют 2022, 14:57
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В Україні триває кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19.

Так, серед освітян повний цикл вакцинації пройшли 93,5% працівників, ще 3,6% очікують на другу дозу двофазної вакцини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

За його словами, найбільша кількість щеплених двома дозами освітян в таких регіонах:

  • Харківській області — 98%;
  • Полтавській області — 97,7%;
  • Київській області — 96,9%;
  • Донецькій області — 96,8%;
  • Дніпропетровській області — 96,9%.

Показники вакцинованих працівників серед закладів освіти (повний цикл) становлять:


.

  • спеціалізована освіта — 97,3%;
  • професійна освіта — 96,9%;
  • загальна середня освіта — 95,1%;
  • дошкільна освіта — 93%;
  • фахова передвища освіта — 89,6%;
  • вища освіта — 87,3%.

Зазначається, що наразі 7 тис. 874 закладів загальної середньої освіти працюють дистанційно, а ще 47 шкіл перебувають на канікулах.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 лютого, зафіксовано ще 41 тис. 229 випадків COVID-19.

Джерело: Ракурс


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