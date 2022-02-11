З’являються нові штами – у ВООЗ пояснили, чому пандемія не закінчується

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Коронавірус у світі активно поширюється, інфікуючи різні верстви населення. У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що говорити про завершення пандемії ще рано.

Експерти впевнені, що коронавірус знову буде мутувати, а це означає появу нових небезпечних штамів. Про це повідомила головна наукова співробітниця ВООЗ Суми Свамінатан, пише WHBL.

Ми були свідками того, як розвивається коронавірус і як він мутує. Ми знаємо, що будуть нові численні варіанти COVID-19, які викликають занепокоєння. Ми ще не досягли кінця пандемії, — заявила експертка.

За даними Worldometers, протягом 9 лютого у світі виявили 2 млн 418 тис. 983 випадки коронавірусу.

Найбільше заражень виявили в Німеччині — 247 тис. 128 інфікувань, Росії — 197 тис. 76 та США — 179 тис. 237.

10 тис. 862 людини у світі померли від ускладнень коронавірусу за добу. За цим показником (280 смертей) Україна опинилася на дев’ятому місці в світі та на п’ятому в Європі.

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Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявляли, що пандемію коронавірусу в Європі можна взяти під контроль. Фахівці радять продовжувати вакцинацію та ревакцинацію, фокусуватися на захисті вразливих верств населення, а також слідкувати за появою нових штамів.

Джерело: WHBL, Worldometers