Появляются новые штаммы – в ВОЗ объяснили, почему пандемия не заканчивается

https://racurs.ua/n166934-poyavlyautsya-novye-shtammy-v-voz-obyasnili-pochemu-pandemiya-ne-zakanchivaetsya.html

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Коронавирус в мире активно распространяется, инфицируя разные группы населения. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что говорить о завершении пандемии еще рано.

Эксперты уверены, что коронавирус снова будет мутировать, а это означает появление новых опасных штаммов. Об этом сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумы Сваминатан, пишет WHBL.

Мы были свидетелями того, как развивается коронавирус и как он мутирует. Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающие беспокойство. Мы еще не достигли конца пандемии, — заявила эксперт.

По данным Worldometers, в течение 9 февраля в мире обнаружили 2 млн 418 тыс. 983 случая коронавируса.

Больше всего заражений было выявлено в Германии — 247 тыс. 128 случаев, России — 197 тыс. 76 и США — 179 тыс. 237.

10 тыс. 862 человека в мире умерли от осложнений коронавируса за сутки. По этому показателю (280 смертей) Украина оказалась на девятом месте в мире и пятом в Европе.

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Напомним, ранее в ВОЗ заявляли, что пандемию коронавируса в Европе можно взять под контроль. Специалисты советуют продолжать вакцинацию и ревакцинацию, фокусироваться на защите уязвимых слоев населения, а также следить за появлением новых штаммов.

Источник: WHBL, Worldometers