Пять неожиданных симптомов «Омикрона» назвали эксперты

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По миру распространяется штамм «Омикрон»
Пять неожиданных симптомов «Омикрона» назвали экспертыhttps://racurs.ua/n166930-pyat-neojidannyh-simptomov-omikrona-nazvali-eksperty.htmlРакурс
Британские эксперты в рамках исследования в рамках инициативы ZOE, отслеживающей данные по коронавирусу, выявили еще пять симптомов штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, в дополнение к высокой температуре и боли в горле.
Эти симптомы связаны с проблемами кожи, поэтому часто не обращают на них внимания в контексте COVID-19, сообщает издание Express.
Установлены следующие дополнительные симптомы «Омикрона»:
- сыпи на коже (климатический гипергидроз), которые могут наблюдаться где угодно на теле;
- зудение, сопровождающее сыпь;
- воспаление кожи на пальцах ног, которые могут сильно краснеть;
- сухие или потрескавшиеся губы;
- пятна на шее.
Поэтому эксперты призывают сдать тест на коронавирус при появлении этих симптомов.
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Напомним, Министерство здравоохранения Украины недавно сравнило летальность штаммов коронавируса «Дельта» и «Омикрон».
Источник: Express