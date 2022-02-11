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По миру распространяется штамм «Омикрон»

Пять неожиданных симптомов «Омикрона» назвали эксперты

11 фев 2022, 13:57
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Британские эксперты в рамках исследования в рамках инициативы ZOE, отслеживающей данные по коронавирусу, выявили еще пять симптомов штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, в дополнение к высокой температуре и боли в горле.

Эти симптомы связаны с проблемами кожи, поэтому часто не обращают на них внимания в контексте COVID-19, сообщает издание Express.

Установлены следующие дополнительные симптомы «Омикрона»:

  • сыпи на коже (климатический гипергидроз), которые могут наблюдаться где угодно на теле;
  • зудение, сопровождающее сыпь;
  • воспаление кожи на пальцах ног, которые могут сильно краснеть;
  • сухие или потрескавшиеся губы;
  • пятна на шее.

Поэтому эксперты призывают сдать тест на коронавирус при появлении этих симптомов.


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Напомним, Министерство здравоохранения Украины недавно сравнило летальность штаммов коронавируса «Дельта» и «Омикрон».

Источник: Express


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