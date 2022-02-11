Пять неожиданных симптомов «Омикрона» назвали эксперты

По миру распространяется штамм «Омикрон»

https://racurs.ua/n166930-pyat-neojidannyh-simptomov-omikrona-nazvali-eksperty.html

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Британские эксперты в рамках исследования в рамках инициативы ZOE, отслеживающей данные по коронавирусу, выявили еще пять симптомов штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, в дополнение к высокой температуре и боли в горле.

Эти симптомы связаны с проблемами кожи, поэтому часто не обращают на них внимания в контексте COVID-19, сообщает издание Express.

Установлены следующие дополнительные симптомы «Омикрона»:

сыпи на коже (климатический гипергидроз), которые могут наблюдаться где угодно на теле;

зудение, сопровождающее сыпь;

воспаление кожи на пальцах ног, которые могут сильно краснеть;

сухие или потрескавшиеся губы;

пятна на шее.

Поэтому эксперты призывают сдать тест на коронавирус при появлении этих симптомов.

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Напомним, Министерство здравоохранения Украины недавно сравнило летальность штаммов коронавируса «Дельта» и «Омикрон».

Источник: Express