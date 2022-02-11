Порошенко требует проверить психику авторов подозрения по «угольному» делу

https://racurs.ua/n166929-poroshenko-trebuet-proverit-psihiku-avtorov-podozreniya-po-ugolnomu-delu-video.html

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Петр Порошенко в Киевском апелляционном суде заявил, что будет инициировать психологическую экспертизу тех, кто объявил ему подозрение в госизмене.

Для медиков это выглядит как шизофрения, — сказал Порошенко в суде.

Экс-президент также обвинил прокуроров в сепаратизме, поскольку в документах дела они использовали названия «ДНР» и «ЛНР», что, по мнению Порошенко, является повторением риторики России.

Адвокат экс-президента Илья Новиков отметил в суде, что один из томов дела является копией нескольких разделов Википедии, а в другом порсто детально описывается пребывание Порошенко за границей в период с 17 декабря 2021 года по 17 января 2022 года. Новиков считает, что это не имеет значения при рассмотрения дела, поскольку Порошенко не скрывается от слествия.

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Напомним, что Порошенко и Офис генпрокурора обжаловали меру пресечения, которую Печерский суд ему назначил в «угольном деле» (личное обязательство).

Прокуратура пытается взять экс-президента под арест с правом выйти в залог.