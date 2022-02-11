Порошенко вимагає перевірити психіку авторів підозри у "вугільній" справі

https://racurs.ua/ua/n166929-poroshenko-vymagaie-pereviryty-psyhiku-avtoriv-pidozry-u-vugilniy-spravi.html

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Петро Порошенко в Київському апеляційному суді заявив, що ініціюватиме психологічну експертизу тих, хто оголосив йому підозру в держзраді.

Для медиків це виглядає як шизофренія, — сказав Порошенко у суді.

Екс-президент також звинуватив прокурорів у сепаратизмі, оскільки у документах справи вони використали назви «ДНР» та «ЛНР», що є, на думку Порошенка, повторенням риторики Росії.

Адвокат екс-президента Ілля Новіков зауважив в суді, що один з томів справи є копією кількох розділів Вікіпедії, а інший описує перебування Порошенка за кордоном у період з 17 грудня 2021 року до 17 січня 2022 року. На його думку, це не має значення для розгляду справи, оскільки Порошенко не ховається від слідства.

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Нагадаємо, що Порошенко і Офіс генпрокурора оскаржили запобіжний захід, який Печерський суд йому призначив у «вугільній справі» (особисте зобов’язання).

Прокуратура намагається взяти екс-президента під арешт із правом вийти під заставу.