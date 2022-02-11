Соціологи дослідили самооцінку щастя населенням України, фото:

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Найбільше щасливих людей мешкають на заході України, найменше — на півдні.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного у період з 3 по 11 грудня 2021 року, результати якого опубліковані на сайті Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Розподіл людей, які вважають себе щасливими, за макрорегіонами виглядає так:

серед мешканців західних областей (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області) цей показник становить 75%;

серед мешканців центральних областей (Київ, Київська, Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області) — 71%;

серед мешканців східних областей (Харківська, а також Донецька та Луганська область без окупованих територій) — 69%;

серед мешканців південних областей (Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська та Херсонська області) — 69%.

При цьому, міські жителі загалом більш щасливі (72%), ніж жителі сільської місцевості (67%).

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Поточне опитування показує, що, попри пандемію та інші проблеми, жителі країни наразі почуваються такою ж мірою щасливими, як і два роки тому, — коментує результати опитування аналітик КМІСу Юлія Сахно. — Одне з можливих пояснень полягає в тому, що люди сприймають COVID-19 як загальну зовнішню загрозу, яка впливає на всіх, що може породжувати певне почуття солідарності та підтримки тих, хто захворів.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. У ньому взяли участь 2 тис. респондентів з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій.