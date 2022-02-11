Социологи исследовали самооценку счастья населением Украины

https://racurs.ua/n166928-mesta-schastlivyh-ludey-sociologi-nashli-dovolnyh-jiznu-ukraincev.html

Ракурс

Больше всего счастливых людей живут на западе Украины, меньше всего — на юге.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в период с 3 по 11 декабря 2021 года, результаты которого опубликованы на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).

Распределение людей, считающих себя счастливыми, по макрорегионам выглядит следующим образом:

среди жителей западных областей (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая области) этот показатель составляет 75%;

среди жителей центральных областей (Киев, Киевская, Винницкая, Житомирская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская области) — 71%;

среди жителей восточных областей (Харьковская, а также Донецкая и Луганская область без оккупированных территорий) — 69%;

среди жителей южных областей (Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Одесская и Херсонская области) — 69%.

При этом городские жители в целом более счастливы (72%), чем жители сельской местности (67%).

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Текущий опрос показывает, что, несмотря на пандемию и другие проблемы, жители страны чувствуют себя в такой же степени счастливыми, как и два года назад, — комментирует результаты опроса аналитик КМИСа Юлия Сахно. — Одно из возможных объяснений состоит в том, что люди воспринимают COVID-19 как общую внешнюю угрозу, которая влияет на всех, что может порождать определенное чувство солидарности и поддержки заболевших.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера. В нем приняли участие 2 тыс. респондентов из всех регионов Украины, за исключением временно оккупированных территорий.