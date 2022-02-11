Украина показала один из самых лучших результатов на Олимпиаде в Пекине. Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji

https://racurs.ua/n166927-ukraina-pokazala-odin-iz-samyh-luchshih-rezultatov-na-olimpiade-v-pekine.html

Ракурс

На Олимпиаде-2022 в Пекине лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима во второй раз в карьере попала в топ-10 личной гонки, заняв восьмое место в спринте.

После лежки биатлонистка занимала промежуточное четвертое место, но на стойке промахнулась вторым выстрелом и опустилась на седьмую позицию, сообщает «UA-Футбол».

Последний круг Джима прошла не так убедительно и финишировала восьмой. Также стоит отметить новый рекорд на Олимпиаде Анастасии Меркушиной — с одним промахом она впервые в карьере финишировала на Олимпиаде в топ-30.

Еще одна украинка Ирина Петренко, несмотря на два промаха на стрельбище, получила право стартовать в гонке преследований.

В спринте первое личное «золото» на Олимпийских играх завоевала лидер Кубка мира Марте Олсбю-Ройселанд. Попутно норвежка сделала серьезную заявку на победный дубль в преследовании, опередив шведку Эльвиру Эберг на 30,9 секунды.

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Напомним, 16-летняя украинская фигуристка Анастасия Шаботова эффектно дебютировала в Пекине под «Щедрик».

Источник: «UA-Футбол»