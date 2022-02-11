Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украина показала один из самых лучших результатов на Олимпиаде в Пекине. Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji

Украина показала один из самых лучших результатов на Олимпиаде в Пекине

11 фев 2022, 13:11
999

На Олимпиаде-2022 в Пекине лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима во второй раз в карьере попала в топ-10 личной гонки, заняв восьмое место в спринте.

После лежки биатлонистка занимала промежуточное четвертое место, но на стойке промахнулась вторым выстрелом и опустилась на седьмую позицию, сообщает «UA-Футбол».

Последний круг Джима прошла не так убедительно и финишировала восьмой. Также стоит отметить новый рекорд на Олимпиаде Анастасии Меркушиной — с одним промахом она впервые в карьере финишировала на Олимпиаде в топ-30.

Еще одна украинка Ирина Петренко, несмотря на два промаха на стрельбище, получила право стартовать в гонке преследований.

В спринте первое личное «золото» на Олимпийских играх завоевала лидер Кубка мира Марте Олсбю-Ройселанд. Попутно норвежка сделала серьезную заявку на победный дубль в преследовании, опередив шведку Эльвиру Эберг на 30,9 секунды.


.

Напомним, 16-летняя украинская фигуристка Анастасия Шаботова эффектно дебютировала в Пекине под «Щедрик».

Источник: «UA-Футбол»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров