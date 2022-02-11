Мозг учится считать с помощью слов – объяснение ученых. Фото: dity.in.ua

https://racurs.ua/n166926-mozg-uchitsya-schitat-s-pomoschu-slov-obyasnenie-uchenyh.html

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Научное открытие сделали американские ученые. Они исследователи, как мозг запоминает числа и благодаря чему ведет подсчет.

Для эксперимента ученые выбрали людей из племени Чимане, которые проживают на западе Боливии. Об этом пишет Psychological Science.

В языке чимане есть слова, обозначающие числа от 1 до 100 (для чисел больше 100 используются слова из испанского языка). Большинство детей племени идут в школу в пять лет, но в итоге уровень образования и способность к счету у них очень отличаются.

Ученые нашли 15 человек, у которых граница счета была между 6 и 20, к ним добавили еще 15 человек, которые могли считать как минимум до 40.

Эксперимент выглядел так: на рисунке по горизонтали были изображены разные количества объектов, например, два кирпича, шесть кирпичей, 30 кирпичей.

По вертикали были изображены разные количества других объектов, например, пять катушек с нитками, шесть катушек с нитками, 20, 40 и т. д. Среди катушек и кирпичей нужно было найти изображения, на которых то или иное количество объектов было одинаковым.

Участники исследования правильно определяли равные количества, но только до того момента, когда сравниваемые количества приближались к их личной границе счета.

То есть если человек мог считать до 10, он начинал делать ошибки, сравнивая 8 и 9 или 8 и 10. Если он мог считать до 15, ошибки начинались при сравнении 13 предметов с 14.

Иными словами, способность к счету усваивается со словами. Или, если говорить более корректно, число должно попасть в мозг в виде чего-то конкретного: пять пальцев, 15 коров, 40 попугаев.

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Эти «пять», «пятнадцать» и «сорок» мозг усвоит в виде слов, чтобы потом уже оперировать ими в виде абстрактных чисел.

Источник:Psychological Science