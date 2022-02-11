Защита нардепа Кузьминых объявила Венедиктову вне закона

https://racurs.ua/n166925-zaschita-nardepa-kuzminyh-obyavila-venediktovu-vne-zakona.html

Ракурс

Адвокат Лариса Криворучко во время избрания меры пресечения народному депутату от «Слуги народа» Сергею Кузьминых заявила, что все прокуроры САП незаконны.

Защитница пояснила, что в 2014 году Александр Турчинов «захватил власть» и «все подписанные Турчиновым законы, включая закон о НАБУ и прокуратуре, являются неконституционными». По логике Криворучко, все документы от прокуроров также незаконны.

О таком ходе событий на заседании Высшего антикоррупционного суда 11 февраля сообщил Центр противодействия коррупции.

Адвокат, которая является доктором юридических наук, призвала обязать Службу безопасности Украины открыть уголовное производство против Турчинова по поводу захвата власти. Кроме того, Криворучко просила открыть производство против генпрокурора Венедиктову и всех прокуроров САП, входящих в группу прокуроров по делу Кузьминых.

Ко всему она требовала проверить конституционность отзыва Владимира Рыбака, главы парламента времен Януковича.

Народный избранник Кузьминых полностью поддержал позицию защитницы.

Следователь судья ВАКС Олег Ткаченко отказал в удовлетворении обеспечения представления в Конституционный суд, потому что это не относится к подсудности Антикоррупционного суда. Отказал судья также в удовлетворении требования обязать СБУ открыть дела против Турчинова, Венедиктовой и прокуроров САП.

Рассмотрение ходатайства об избрании нардепа Кузьминых меры пресечения продолжается.

Кузьминых подозревают в получении взятки в 558 тыс. грн. Сегодня ему уже в третий раз пытаются избрать меру пресечения. На первом заседании у задержанного НАБУ нардепа не было при себе паспорта. Судья объявил, что не может надлежащим образом установить личность подозреваемого и перенес заседание на утро 8 февраля.

Во второй раз Кузьминых не успел вернуться в Киев из Житомира и судья объявил технический перерыв в заседании.

Прокурор просит арестовать Кузьминых с альтернативой внесения залога 49,6 тыс. грн. Это максимальный его размер по статье злоупотребления влиянием, поскольку преступление считается нетяжким.

Национальное антикоррупционное бюро вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой задержали народного депутата Кузьминых по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды.

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По данным следствия, депутат якобы получил средства за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Источник: Центр противодействия коррупции