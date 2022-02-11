Вулкан Этна снова начал извергаться – эффектные фото и видео. Фото: ФБ

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Ракурс

Вулкан Этна снова начал извергаться — облако пепла из кратера поднялось на высоту 10 км.

В ночь с 10 на 11 февраля небо над вулканом окрасилось в оранжевый и красный цвета. Об этом сообщает La Repubblica.

Фонтаны лавы извергаются из кратера на высоту до 600 м. Извержение Этны можно наблюдать за 10 км от вулкана.

Авиаперелеты над зоной извержения пока не прекращены, но, по словам вулканологов, это лишь дело времени, так как процесс извержения только начал набирать силу.

Жители соседних городов наблюдают за выбросами лавы из окон домов. В районе извержения специалисты зарегистрировали подземные толчки.

В Институте геофизики и вулканологии Италии заверили, что для людей активность вулкана пока не представляет опасности.

Напомним, Этна считается самым высоким действующим вулканом в Европе (3 тыс. 328 м). На склонах вулкана расположено много кратеров, среди которых есть активные и неактивные.

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Только с 1950 года он извергался несколько десятков раз. Этна внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Источник: La Repubblica