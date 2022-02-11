Вулкан Етна знову почав вивергатися – ефектні фото та відео. Фото: ФБ

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Вулкан Етна знову почав вивергатися — хмара попелу з кратера піднялася на висоту 10 км.

У ніч із 10 на 11 лютого небо над вулканом забарвилося в помаранчевий та червоний кольори. Про це повідомляє La Repubblica.

Фонтани лави вивергаються із кратера на висоту до 600 м. Виверження Етни можна спостерігати за 10 км від вулкана.

Авіаперельоти над зоною виверження поки що не припинені, але, за словами вулканологів, це лише справа часу, оскільки процес виверження тільки почав набирати сили.

Жителі сусідніх міст спостерігають за викидами лави з вікон будинків. У районі виверження спеціалісти зареєстрували підземні поштовхи.

В Інституті геофізики та вулканології Італії запевнили, що для людей активність вулкана поки не становить небезпеки.

Нагадаємо, Етна вважається найвищим діючим вулканом у Європі (3 тис. 328 м). На схилах вулкана розташовано багато кратерів, серед яких є активні та неактивні.

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Тільки з 1950 року він вивергався кілька десятків разів. Етну внесено до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Джерело: La Repubblica