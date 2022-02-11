Захист Кузьміних оголосив Венедіктову поза законом

https://racurs.ua/ua/n166925-zahyst-nardepa-kuzminyh-ogolosyv-venediktovu-poza-zakonom.html

Ракурс

Адвокатка Лариса Криворучко під час обрання запобіжного заходу народному депутату від «Слуги народу» Сергію Кузьміних заявила, що всі прокурори САП незаконні.

Захисниця пояснила, що у 2014 році Олександр Турчинов «захопив владу» і «всі підписані Турчиновим закони, включно із законом про НАБУ та прокуратуру, є неконституційними». Тому, за логікою Криворучко, всі документи від прокурорів незаконні.

Про такий перебіг подій на засіданні Вищого антикорупційного суду повідомив Центр протидії корупції.

Адвокат, яка є доктором юридичних наук, закликала зобов’язати Службу безпеки України відкрити провадження проти Турчинова про захоплення влади. Крім того, Криворучко просила відкрити провадження на генпрокурора Венедіктову та всіх прокурорів САП, які входять у групу прокурорів у справі Кузьміних.

До всього вона вимагала перевірити конституційність відкликання Володимира Рибака, голови парламенту часів Януковича.

Народний обранець Кузьміних повністю підтримав позицію захисниці.

Утім, слідчий суддя ВАКС Олег Ткаченко відмовив у задоволенні забезпечення подання до Конституційного суду, бо це не належить до підсудності Антикорупційного суду. Відмовив суддя також у задоволенні вимоги зобов’язати СБУ відкрити справи проти Турчинова, Венедіктової і прокурорів САП.

Розгляд клопотання про обрання нардепу Кузьміних запобіжного заходу триває.

Кузьміних підозрюють в отриманні хабаря 558 тис. грн. Сьогодні йому вже втретє намагаються обрати запобіжний захід. На першому засіданні у затриманого НАБУ нардепа не було при собі паспорта. Суддя оголосив, що не може належно встановити особу підозрюваного і переніс засідання на ранок 8 лютого.

Вдруге Кузьміних не встиг повернутися до Києва із Житомира і суддя оголосив технічну перерву у засіданні.

Прокурор просить заарештувати Кузьміних із альтернативою застави в 49,6 тис. грн. Це максимальний її розмір за статтею щодо зловживання впливом, оскільки злочин вважається нетяжким.

Національне антикорупційне бюро разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою затримали народного депутата Кузьміних за підозрою в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди.

.

За даними слідства, депутат начебто отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області.

Джерело: Центр протидії корупції