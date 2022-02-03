Мозг человека «отстает» от реального времени – ученые. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n166556-mozg-cheloveka-otstaet-ot-realnogo-vremeni-uchenye.html

Ракурс

Научное открытие сделали американские ученые. Выяснилось, что мозг человека видит настоящий момент в прошедшем времени.

Мозг сшивает то, что он видит в данный момент, с тем, что он видел какое-то время назад. Об этом говорится статье в Science Advances.

Иными словами, мы видим не то, что происходит в данный момент, а некое среднее арифметическое всей зрительной информации, которая за последние 15 секунд прошла через глаза.

Ученые провели эксперимент с добровольцами, которым показывали видео с чьим-то лицом. Видео длилось полминуты, в течение которой лицо заметно старело, где-то на 10 лет.

К концу видео нужно было сказать, насколько постарел человек. Участников эксперимента было несколько сотен и почти всем казалось, что лицо на видео выглядит моложе — они видели его таким, каким оно было около 15 секунд назад.

Можно сказать, что мозг видит не настоящее время, а прошедшее, но это будет верно лишь отчасти — скорее, он видит настоящее с помощью прошедшего.

С одной стороны, настоящее в прошедшем дает ту самую непрерывность мира — человек видит его единым.

С другой стороны, такая пятнадцатисекундная задержка восприятия может быть очень некстати, когда нужна большая скорость обработки зрительной информации.

Источник: Science Advances