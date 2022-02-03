Мозок людини «відстає» від реального часу – вчені. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n166556-mozok-ludyny-vidstaie-vid-realnogo-chasu-vcheni.html

Ракурс

Наукове відкриття зробили американські вчені. З’ясувалося, що мозок людини бачить теперішній момент у минулому часі.

Мозок зшиває те, що він бачить зараз, з тим, що він бачив якийсь час тому. Про це йдеться в статті в Science Advances.

Іншими словами, ми бачимо не те, що відбувається просто зараз, а якесь середнє арифметичне всієї зорової інформації, яка за останні 15 секунд пройшла через очі.

Вчені провели експеримент із добровольцями, яким показували відео з чиїмось обличчям. Відео тривало півхвилини, протягом якої обличчя помітно старіло десь на 10 років.

До кінця відео потрібно було сказати, наскільки постаріла людина. Учасників експерименту було кілька сотень і майже всім здавалося, що обличчя на відео виглядає молодшим — вони бачили його таким, яким воно було близько 15 секунд тому.

Можна сказати, що мозок бачить не теперішній час, а минуле, але це правильно лише частково — точніше він бачить сьогодення за допомогою минулого.

З одного боку, теперішнє в минулому дає ту саму безперервність світу — людина бачить її єдиною.

З іншого боку, така п’ятнадцятисекундна затримка сприйняття може бути дуже недоречною, коли потрібна велика швидкість обробки зорової інформації.

Джерело: Science Advances