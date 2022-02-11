Мозок вчиться рахувати за допомогою слів – пояснення вчених. Фото: dity.in.ua

https://racurs.ua/ua/n166926-mozok-vchytsya-rahuvaty-za-dopomogou-sliv-poyasnennya-vchenyh.html

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Наукове відкриття зробили американські вчені. Вони дослідники, як мозок запам’ятовує числа і завдяки чому веде підрахунок.

Для експерименту вчені обрали людей із племені Чімане, які мешкають на заході Болівії. Про це пише Psychological Science.

У мові чімане є слова, що позначають числа від 1 до 100 (для чисел більше 100 використовуються слова з іспанської мови). Більшість дітей племені йдуть до школи в п’ять років, але в результаті рівень освіти та здатність до рахунку у них дуже відрізняються.

Вчені знайшли 15 осіб, у яких межа рахунку була між 6 та 20, до них додали ще 15 людей, які могли рахувати як мінімум до 40.

Експеримент виглядав так: на малюнку по горизонталі була зображена різна кількість об'єктів, наприклад, дві цеглини, шість цеглин, 30 цеглин.

По вертикалі була зображена різна кількість інших об'єктів, наприклад, п’ять котушок з нитками, шість котушок з нитками, 20, 40 тощо. Серед котушок та цегли потрібно було знайти зображення, на яких та чи інша кількість об'єктів була однакова.

Учасники дослідження правильно визначали рівні кількості, але тільки до того моменту, коли порівнювані кількості наближалися до їхньої особистої межі рахунку.

Тобто якщо людина могла рахувати до 10, вона починала робити помилки, порівнюючи 8 і 9 або 8 і 10. Якщо вона могла рахувати до 15, помилки починалися при порівнянні 13 предметів з 14.

Іншими словами, здатність до рахунку засвоюється зі словами. Або, якщо говорити коректніше, число має потрапити в мозок у вигляді чогось конкретного: п’ять пальців, 15 корів, 40 папуг.

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Ці «п'ять», «п'ятнадцять» і «сорок» мозок засвоїть у вигляді слів, щоб потім оперувати ними у вигляді абстрактних чисел.

Джерело: Psychological Science