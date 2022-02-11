Україна показала один з найкращих результатів на Олімпіаді в Пекіні. Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji

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На Олімпіаді-2022 в Пекіні лідерка збірної України з біатлону Юлія Джима вдруге в кар'єрі потрапила до топ-10 особистої гонки, посівши восьме місце у спринті.

Після лежки біатлоністка займала проміжне четверте місце, але на стійці промахнулася другим пострілом і опустилася на сьому позицію, повідомляє «UA-Футбол».

Останнє коло Джима пройшла не так переконливо і фінішувала восьмою. Також варто відзначити новий особистий рекорд на Олімпіаді Анастасії Меркушиної — з одним промахом вона вперше у кар'єрі фінішувала на Олімпіаді у топ-30.

Ще одна українка Ірина Петренко попри на два промахи на стрільбищі отримала право стартувати в гонці переслідувань.

У спринті перше особисте «золото» на Олімпійських іграх виборола лідерка Кубка світу Марте Олсбю-Ройселанд. Принагідно норвежка зробила серйозну заявку на переможний дубль у переслідуванні, випередивши шведку Ельвіру Еберг на 30,9 секунди.

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Нагадаємо, 16-річна українська фігуристка Анастасія Шаботова ефектно дебютувала у Пекіні під «Щедрик» (ФОТО)

Джерело: «UA-Футбол»