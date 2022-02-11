Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Україна показала один з найкращих результатів на Олімпіаді в Пекіні. Фото:REUTERS/Kim Hong-Ji

Україна показала один з найкращих результатів на Олімпіаді в Пекіні

11 лют 2022, 13:11
999

На Олімпіаді-2022 в Пекіні лідерка збірної України з біатлону Юлія Джима вдруге в кар'єрі потрапила до топ-10 особистої гонки, посівши восьме місце у спринті.

Після лежки біатлоністка займала проміжне четверте місце, але на стійці промахнулася другим пострілом і опустилася на сьому позицію, повідомляє «UA-Футбол».

Останнє коло Джима пройшла не так переконливо і фінішувала восьмою. Також варто відзначити новий особистий рекорд на Олімпіаді Анастасії Меркушиної — з одним промахом вона вперше у кар'єрі фінішувала на Олімпіаді у топ-30.

Ще одна українка Ірина Петренко попри на два промахи на стрільбищі отримала право стартувати в гонці переслідувань.

У спринті перше особисте «золото» на Олімпійських іграх виборола лідерка Кубка світу Марте Олсбю-Ройселанд. Принагідно норвежка зробила серйозну заявку на переможний дубль у переслідуванні, випередивши шведку Ельвіру Еберг на 30,9 секунди.


.

Нагадаємо, 16-річна українська фігуристка Анастасія Шаботова ефектно дебютувала у Пекіні під «Щедрик» (ФОТО)

Джерело: «UA-Футбол»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів