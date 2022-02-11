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Світом поширюється штам «Омікрон»

П’ять неочікуваних симптомів «Омікрону» назвали експерти

11 лют 2022, 13:57
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Британські експерти в рамках дослідження в межах ініціативи ZOE, яка відстежує дані щодо коронавірусу, виявили ще п’ять симптомів штаму «Омікрон» коронавірусу SARS-CoV-2, на додачу до високої температури та болю в горлі.

Ці симптоми пов’язані з проблемами шкіри, тому на них часто не звертають увагу в контексті COVID-19, повідомляє видання Express.

Встановлені такі додаткові симптоми «Омікрону»:

  • висипи на шкірі (кліматичний гіпергідроз), які можуть спостерігатися будь-де на тілі;
  • зудіння, яке супроводжує висипи;
  • запалення шкіри на пальцях ніг, які можуть сильно червоніти;
  • сухі або потріскані губи;
  • плями на шиї.

Тож експерти закликають здати тест на коронавірус в разі появи цих симптомів.


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Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України нещодавно порівняло летальність штамів коронавірусу «Дельта» та «Омікрон».

Джерело: Express


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