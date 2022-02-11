П’ять неочікуваних симптомів «Омікрону» назвали експерти

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Світом поширюється штам «Омікрон»
П’ять неочікуваних симптомів «Омікрону» назвали експертиhttps://racurs.ua/ua/n166930-p-yat-neochikuvanyh-symptomiv-omikronu-nazvaly-eksperty.htmlРакурс
Британські експерти в рамках дослідження в межах ініціативи ZOE, яка відстежує дані щодо коронавірусу, виявили ще п’ять симптомів штаму «Омікрон» коронавірусу SARS-CoV-2, на додачу до високої температури та болю в горлі.
Ці симптоми пов’язані з проблемами шкіри, тому на них часто не звертають увагу в контексті COVID-19, повідомляє видання Express.
Встановлені такі додаткові симптоми «Омікрону»:
- висипи на шкірі (кліматичний гіпергідроз), які можуть спостерігатися будь-де на тілі;
- зудіння, яке супроводжує висипи;
- запалення шкіри на пальцях ніг, які можуть сильно червоніти;
- сухі або потріскані губи;
- плями на шиї.
Тож експерти закликають здати тест на коронавірус в разі появи цих симптомів.
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Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України нещодавно порівняло летальність штамів коронавірусу «Дельта» та «Омікрон».
Джерело: Express