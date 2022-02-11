П’ять неочікуваних симптомів «Омікрону» назвали експерти

Світом поширюється штам «Омікрон»

https://racurs.ua/ua/n166930-p-yat-neochikuvanyh-symptomiv-omikronu-nazvaly-eksperty.html

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Британські експерти в рамках дослідження в межах ініціативи ZOE, яка відстежує дані щодо коронавірусу, виявили ще п’ять симптомів штаму «Омікрон» коронавірусу SARS-CoV-2, на додачу до високої температури та болю в горлі.

Ці симптоми пов’язані з проблемами шкіри, тому на них часто не звертають увагу в контексті COVID-19, повідомляє видання Express.

Встановлені такі додаткові симптоми «Омікрону»:

висипи на шкірі (кліматичний гіпергідроз), які можуть спостерігатися будь-де на тілі;

зудіння, яке супроводжує висипи;

запалення шкіри на пальцях ніг, які можуть сильно червоніти;

сухі або потріскані губи;

плями на шиї.

Тож експерти закликають здати тест на коронавірус в разі появи цих симптомів.

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Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України нещодавно порівняло летальність штамів коронавірусу «Дельта» та «Омікрон».

Джерело: Express