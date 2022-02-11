Виктор Янукович, фото: «Досьє»

https://racurs.ua/n166933-sankcii-es-protiv-yanukovicha-prodlyat-no-sroki-sokratyat-smi.html

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Евросоюз продлит срок действия санкций против президента-беглеца Виктора Януковича, а также против его сына Александра Януковича и еще пятерых соратников, введенных за незаконное присвоение украинских государственных средств.

Однако в этот раз срок продления составит лишь шесть месяцев вместо обычных 12. Об этом сегодня, 11 февраля, на своей странице в Твиттере сообщил журналист Рикард Йозвяк.

Похоже, что санкции ЕС будут продлены для Януковича и оставшихся в списке шести человек за «незаконное присвоение» украинских государственных средств. Но для четырех из них (включая Януковича и сына) срок продления будет составлять всего шесть вместо обычных 12 месяцев, — отметил Йозвяк.

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Напомним, Януковичу недавно сообщили о новом подозрении — подстрекательстве к совершению дезертирства.