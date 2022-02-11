Віктор Янукович, фото: «Досьє»

https://racurs.ua/ua/n166933-sankciyi-ies-proty-yanukovycha-prodovjat-ale-terminy-skorotyat-zmi.html

Ракурс

Євросоюз продовжить термін дії санкцій проти президента-втікача Віктора Януковича, а також проти його сина Олександра Януковича та ще п’ятьох соратників, запроваджених за незаконне присвоєння українських державних коштів.

Проте цього разу термін термін продовження становитиме лише шість місяців замість звичайних 12. Про це сьогодні, 11 лютого, на своїй сторінці у Твіттері повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

Схоже, що санкції ЄС будуть продовжені для Януковича та шести осіб, які залишилися у списку, за «незаконне привласнення» українських державних коштів. Але для чотирьох з них (включаючи Януковича та сина) термін продовження становитиме лише шість замість звичайних 12 місяців, — зазначив Йозвяк.

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Нагадаємо, Януковичу нещодавно повідомили про нову підозру — підбурювання до вчинення дезертирства.