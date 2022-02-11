В Украине продолжается вакцинация от коронавируса

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В Украине продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19.

Так, среди педагогов полный цикл вакцинации прошли 93,5% работников, еще 3,6% ожидают второй дозы двухфазной вакцины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По его словам, наибольшее количество привитых двумя дозами педагогов в таких регионах:

Харьковской области — 98%;

Полтавской области — 97,7%;

Киевской области — 96,9%;

Донецкой области — 96,8%;

Днепропетровской области — 96,9%.

Показатели вакцинированных работников среди учебных заведений (полный цикл) составляют:

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специализированное образование — 97,3%;

профессиональное образование — 96,9%;

общее среднее образование — 95,1%;

дошкольное образование — 93%;

профессиональное высшее образование — 89,6%;

высшее образование — 87,3%.

Отмечается, что в настоящее время 7 тыс. 874 заведения общего среднего образования работают дистанционно, а еще 47 школ находятся на каникулах.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 10 февраля, зафиксировали еще 41 тыс. 229 случаев COVID-19.