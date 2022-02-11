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В Украине продолжается вакцинация от коронавируса
Лидеров ковид-вакцинации среди педагогов назвал Шкарлетhttps://racurs.ua/n166935-liderov-po-privivke-sredi-pedagogov-nazval-shkarlet.htmlРакурс
В Украине продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19.
Так, среди педагогов полный цикл вакцинации прошли 93,5% работников, еще 3,6% ожидают второй дозы двухфазной вакцины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
По его словам, наибольшее количество привитых двумя дозами педагогов в таких регионах:
- Харьковской области — 98%;
- Полтавской области — 97,7%;
- Киевской области — 96,9%;
- Донецкой области — 96,8%;
- Днепропетровской области — 96,9%.
Показатели вакцинированных работников среди учебных заведений (полный цикл) составляют:
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- специализированное образование — 97,3%;
- профессиональное образование — 96,9%;
- общее среднее образование — 95,1%;
- дошкольное образование — 93%;
- профессиональное высшее образование — 89,6%;
- высшее образование — 87,3%.
Отмечается, что в настоящее время 7 тыс. 874 заведения общего среднего образования работают дистанционно, а еще 47 школ находятся на каникулах.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 10 февраля, зафиксировали еще 41 тыс. 229 случаев COVID-19.