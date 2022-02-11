Порошенко получил решение апелляции по «угольному» делу

https://racurs.ua/n166936-poroshenko-poluchil-reshenie-apellyacii-po-ugolnomu-delu.html

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Петр Порошенко, пятый президент Украины, услышал решение Киевского апелляционного суда в ходатайстве об изменении меры пресечения по «угольному делу».

Судья не удовлетворил ходатайство обвинения и решил оставить без изменений решение суда первой инстанции.

Порошенко и Офис генпрокурора обжаловали меру пресечения, которую Печерский суд ему назначил в «угольном деле» (личное обязательство). Прокуратура пыталась взять экс-президента под арест с правом выйти в залог.

Адвокаты политика требовали отказать в избрании меры пресечения вообще.

ГБР и Офис генпрокурора обвиняют экс-президента в госизмене, а именно сотрудничестве с группировками ЛДНР по поставкам угля.

Рассмотреть апелляцию должны были еще 28 января, однако заседание перенесли, поскольку Печерский суд, в котором 17 января рассматривалось дело, не передал материалов дела.

Порошенко находится под личным обязательством: ему запрещено уезжать за пределы Киева и Киевской области. Такой мерой были недовольны ни сторона обвинения, ни сторона защиты.

Порошенко заявил, что личное обязательство ограничивает его политическую деятельность.

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6 января суд арестовал все личное имущество Порошенко. В «Евросолидарности» считают это дело политически мотивированным и обвиняют Зеленского в преследовании оппозиции.

Напомним, что Порошенко почти догнал действующего главу государства Владимира Зеленского в рейтинге электоральных предпочтений украинцев.