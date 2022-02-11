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Порошенко получил решение апелляции по «угольному» делу
Порошенко получил решение апелляции по «угольному» делуhttps://racurs.ua/n166936-poroshenko-poluchil-reshenie-apellyacii-po-ugolnomu-delu.htmlРакурс
Петр Порошенко, пятый президент Украины, услышал решение Киевского апелляционного суда в ходатайстве об изменении меры пресечения по «угольному делу».
Судья не удовлетворил ходатайство обвинения и решил оставить без изменений решение суда первой инстанции.
Порошенко и Офис генпрокурора обжаловали меру пресечения, которую Печерский суд ему назначил в «угольном деле» (личное обязательство). Прокуратура пыталась взять экс-президента под арест с правом выйти в залог.
Адвокаты политика требовали отказать в избрании меры пресечения вообще.
ГБР и Офис генпрокурора обвиняют экс-президента в госизмене, а именно сотрудничестве с группировками ЛДНР по поставкам угля.
Рассмотреть апелляцию должны были еще 28 января, однако заседание перенесли, поскольку Печерский суд, в котором 17 января рассматривалось дело, не передал материалов дела.
Порошенко находится под личным обязательством: ему запрещено уезжать за пределы Киева и Киевской области. Такой мерой были недовольны ни сторона обвинения, ни сторона защиты.
Порошенко заявил, что личное обязательство ограничивает его политическую деятельность.
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6 января суд арестовал все личное имущество Порошенко. В «Евросолидарности» считают это дело политически мотивированным и обвиняют Зеленского в преследовании оппозиции.
Напомним, что Порошенко почти догнал действующего главу государства Владимира Зеленского в рейтинге электоральных предпочтений украинцев.