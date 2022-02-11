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Ученые нашли способ уменьшения симптомов диабета

Пересадка клеток уменьшает симптомы диабета — ученые

11 фев 2022, 15:39
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Японским ученым из Института медицинских наук Токийского университета удалось достичь снижения симптомов диабета у мышей путем трансплантации им искусственно пролиферированных (пролиферация — разрастание ткани организма путем размножения клеток делением) клеток, контролирующих уровень сахара в крови.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что гормон инсулин, регулирующий уровень сахара в крови, вырабатывают инсулярные клетки, способность которых к регенерации ограничена, и когда они прекращают работу, организм не может вырабатывать инсулин, что является одним из факторов, осложняющих лечение диабета.

Группе ученых удалось успешно пролиферировать инсулярные клетки поджелудочной железы, извлекая их у мышей и активировав ген MYCL.

«Ученые обнаружили, что содержание сахара в крови мышей с диабетом снизилось почти до нормального уровня после того, как им были пересажены пролиферированные клетки, — отмечает издание. — Ученые также подтвердили, что активация гена MYCL способствует пролиферации инсулярных клеток у взрослых людей».

По словам исследователей, это открытие может привести к разработке новых методов лечения диабета, таких как пересадка пролиферирующих инсулярных клеток пациентам с тяжелой формой диабета.


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Напомним, американские ученые недавно обнаружили связь между COVID-19 у детей и диабетом.

Источник: NHK


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