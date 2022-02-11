Вторжение РФ в Украину. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n166940-rf-narastila-sily-vokrug-ukrainy-poyavilis-svejie-snimki-so-sputnika.html

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Вторжение России в Украину остается под вопросом — американская компания Maxar Technologies заявила, что свежие спутниковые снимки свидетельствуют о развертывании новых сил России вблизи Украины.

Согласно имеющимся данным, в нескольких местах на территории России, Беларуси и в оккупированном Крыму РФ стянула новые войска. Об этом сообщает Reuters, отмечая, что не может независимо проверить снимки.

Отмечается, что новые фото со спутника были сделаны 9−10 февраля. Согласно им, на аэродроме «Октябрьский» к северу от Симферополя появились 550 палаток и сотни единиц техники. Также новые войска появились в районе Новоозерного и Славного.

На территории Беларуси заметили новые силы, военную технику и вертолеты в аэропорту Зябровка под Гомелем, менее чем за 25 км от границы с Украиной. На территории самой России на Курском полигоне, в 110 км от границы с Украиной, также заметили новые силы.

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Напомним, ранее мы сообщали, что Россия объявила опасными несколько зон в воздушном пространстве над Черным и Азовским морями. РФ выпустила несколько предупреждений для экипажей воздушных судов.