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Вторжение РФ в Украину. Фото: Радио Свобода

РФ нарастила силы вокруг Украины — появились свежие снимки со спутника

11 фев 2022, 15:47
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Вторжение России в Украину остается под вопросом — американская компания Maxar Technologies заявила, что свежие спутниковые снимки свидетельствуют о развертывании новых сил России вблизи Украины.

Согласно имеющимся данным, в нескольких местах на территории России, Беларуси и в оккупированном Крыму РФ стянула новые войска. Об этом сообщает Reuters, отмечая, что не может независимо проверить снимки.

Новая дислокация войск РФ и техники на аэродромев Октябрьском, что на севере Симферополя. Октябрьское, Крым, 10 февраля 2022 года. Фото: Радіо Свобода

На северо-западном побережье Крыма новая дислокация бронетехники РФ. Славное, 9 февраля 2022 года. Фото: Радіо СвободаОтмечается, что новые фото со спутника были сделаны 9−10 февраля. Согласно им, на аэродроме «Октябрьский» к северу от Симферополя появились 550 палаток и сотни единиц техники. Также новые войска появились в районе Новоозерного и Славного.

Российская военная техника и новые войска в Новоозерном, Крым. 9 февраля 2022 года. Фото: Радіо Свобода

10 февраля на аэродроме «Зябровка» возле Гомеля, в менее чем 25 км от границы с Украиной, нашли новое размещение войск, техники и вертолетов. Фото: Радіо СвободаНа территории Беларуси заметили новые силы, военную технику и вертолеты в аэропорту Зябровка под Гомелем, менее чем за 25 км от границы с Украиной. На территории самой России на Курском полигоне, в 110 км от границы с Украиной, также заметили новые силы.

Дислокация вокруг Речицы. Речица расположена на юго-востоке Гомельщины, в 55 км от украинской границы. 9 февраля 2022 года. Фото: Радіо Свобода


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9 февраля на полигоне «Курск» в 100 километрах на восток от Украины, прибыла бронетехника и транспортеры. Фото: Радіо Свобода

Боевые группы и техника на Курском полигоне, 9 февраля 2022 года. Фото: Радіо СвободаНапомним, ранее мы сообщали, что Россия объявила опасными несколько зон в воздушном пространстве над Черным и Азовским морями. РФ выпустила несколько предупреждений для экипажей воздушных судов.

Источник: Ракурс


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